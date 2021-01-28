58-річна голлівудська актриса Демі Мур налякала змінами зовнішності
Колишню дружина Брюса Вілліса, мати трьох дорослих дочок, відкрила показ колекції Fendi весна-літо 2021.
Кінозірка виглядала невпізнанною, жахнувши фанатів своїм зміненим обличчям. Припустили, що Демі перестаралася з пластикою або ж їй зробили невдалий макіяж.
Фотографії Демі Мур на показі облетіли соцмережі та ЗМІ по всьому світу.
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"Пластична операція пішла не так", " Я убита горем. Не Демі Мур, не моя дівчинка", "її майже неможливо впізнати", " Боже мій, хто це з нею зробив?! Що за доктор це зробив! Вона була така красива дівчина... Навіщо?", "Невпізнанна», «Це не Демі Мур", " Боже мій. Шви все ще у неї на обличчі? Пластична операція пішла не так", "дорога Демі, навіщо ти таке зробила з собою", "це мене дуже засмутило", "вона що копіює Джокера?", "Це якийсь грим зі спецефектами для показу на подіумі? Я відмовляюся вірити, що це її справжнє обличчя», - пишуть приголомшені користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше Демі Мур вже неодноразово підозрювали у зловживанні пластичними операціями. Так, за чутками, готуючись до зйомок фільму 2003-го року «Ангели Чарлі: Тільки вперед» Демі, яка повернулася на екран після досить тривалої перерви, витратила на пластику 250 тисяч доларів.
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