58-річна голлівудська актриса Демі Мур налякала змінами зовнішності

Колишню дружина Брюса Вілліса, мати трьох дорослих дочок, відкрила показ колекції Fendi весна-літо 2021.

Кінозірка виглядала невпізнанною, жахнувши фанатів своїм зміненим обличчям. Припустили, що Демі перестаралася з пластикою або ж їй зробили невдалий макіяж.

Фотографії Демі Мур на показі облетіли соцмережі та ЗМІ по всьому світу.

"Пластична операція пішла не так", " Я убита горем. Не Демі Мур, не моя дівчинка", "її майже неможливо впізнати", " Боже мій, хто це з нею зробив?! Що за доктор це зробив! Вона була така красива дівчина... Навіщо?", "Невпізнанна», «Це не Демі Мур", " Боже мій. Шви все ще у неї на обличчі? Пластична операція пішла не так", "дорога Демі, навіщо ти таке зробила з собою", "це мене дуже засмутило", "вона що копіює Джокера?", "Це якийсь грим зі спецефектами для показу на подіумі? Я відмовляюся вірити, що це її справжнє обличчя», - пишуть приголомшені користувачі Мережі.

Demi Moore presents a creation of British designer Kim Jones for the Fendi's Spring-Summer 2021 collection during the Paris Haute Couture Fashion Week, in Paris, on January 27, 2021.



📸: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP via @GettyVIP #FashionWeek pic.twitter.com/MWy2P37YlQ — Edward (@EdwardWJSmith) January 27, 2021

Зазначимо, раніше Демі Мур вже неодноразово підозрювали у зловживанні пластичними операціями. Так, за чутками, готуючись до зйомок фільму 2003-го року «Ангели Чарлі: Тільки вперед» Демі, яка повернулася на екран після досить тривалої перерви, витратила на пластику 250 тисяч доларів.

Demi Moore makes surprise runway appearance for Fendi at Paris Fashion Week https://t.co/F5cI3Gwhxl pic.twitter.com/M1oV2ihjbb — Page Six (@PageSix) January 27, 2021

Нагадаємо, грайлива Демі Роуз відкрила шовку, давши можливість підглянути.

А ще Politeka писала, що Демі Роуз влаштувала "ударна спокуса" в сукні з декольте до пупка.

Також Politeka повідомляла, що томна Демі Роуз в леопардовому боді з величезним декольте позбавила чоловіків спокою.