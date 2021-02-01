Відома модель Ебі Ретчфорд прогулялася по гаражу, хвалячись собою
На кадрах Ретчфорд позує в бікіні, виблискуючи пишними формами. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасами. Ебі розповіла, що у неї цього разу було в гаражі хороше освітлення, тому вона вирішила зробити цей ролик. Кадри вийшли захоплюючими і розбурхують. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Моя перша котушка! Освітлення в моєму гаражі сьогодні було ідеальним, тому мені довелося ним скористатися;) сподіваюся, ви всі відмінно провели суботу, люблю вас, хлопці", - написала зірка під публікацією.
Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "Я взагалі не очікував!"
Кравець з "Квартал 95" повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна допомога: "Друзі, треба…"
На чому їздять Каменських, Влад Яма, Білик, Дорофєєва та інші зірки-улюбленці українців: фото, чий "кінь" розкішніше
Українка з 15-м розміром вивалила свій сором у величезному декольте на робочий стіл: "Мамочка..."
"Гей, дитина", "досконалість", "красуня любить твої губи", "Абсолютно чудова", "у тебе безумовно є навички", "ви в кінцевому підсумку прекрасні", "прекрасна принцеса", "найгарячіша жінка в світі", "дуже красиве відмінне тіло і чудово в бікіні".
Ми писали, що знаменита американська модель Ебігейль Ретчфорд показала себе в стильному образі.
На знімку Ретчфорд позує під відкритим небом в зухвалому вбранні. Так, красуня одягла білу міні-спідницю, високі гетри і ліф від купальника в біло-блакитну смужку. Доповнив її образ синій козирок від сонця.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд прикувала до себе погляди, "впустивши" бюст з декольте
А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд грайливо покрутилася перед камерою, хвалячись своєю спокусою в мікро-бікіні
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила "коштовностями" в тісному купальнику і розохотила фантазію