Відома модель Ебі Ретчфорд прогулялася по гаражу, хвалячись собою

На кадрах Ретчфорд позує в бікіні, виблискуючи пишними формами. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасами. Ебі розповіла, що у неї цього разу було в гаражі хороше освітлення, тому вона вирішила зробити цей ролик. Кадри вийшли захоплюючими і розбурхують. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя перша котушка! Освітлення в моєму гаражі сьогодні було ідеальним, тому мені довелося ним скористатися;) сподіваюся, ви всі відмінно провели суботу, люблю вас, хлопці", - написала зірка під публікацією.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Гей, дитина", "досконалість", "красуня любить твої губи", "Абсолютно чудова", "у тебе безумовно є навички", "ви в кінцевому підсумку прекрасні", "прекрасна принцеса", "найгарячіша жінка в світі", "дуже красиве відмінне тіло і чудово в бікіні".

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На знімку Ретчфорд позує під відкритим небом в зухвалому вбранні. Так, красуня одягла білу міні-спідницю, високі гетри і ліф від купальника в біло-блакитну смужку. Доповнив її образ синій козирок від сонця.

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