Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в минуту релакса

На фото Эби позирует в белом топе с большим декольте и штанах. Звезда сидела на диване, а волосы оставила распущенными. Красотка дополнила образ ярким мейкапом, который добавил пикантности кадру. Рэтчфорд снимала себя на телефон, показывая идеальный ракурс, чтобы оценить пышный бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией в сторис, но обычно звезду радуют комплиментами:

"Моя Эбигейл", "Желаю, чтобы ты сделала еще один календарь косплея", "какое тело и лицо! все дает", "Ты всегда выглядишь прелестно для меня", "Королевских кровей", "Ты выглядишь фантастически и великолепно, детка", "Ты красивая и милая", "Абсолютно безупречно", "А какой взгляд", "OMG Ты выглядишь потрясающе горячо и потрясающе".

Сообщалось, что американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд записала игривое видео, лежа на диване.

Эби предстала в сером купальнике с розовыми акцентами. Большая грудь модели еле вмещалась в маленьком бикини. Бюст обтянули крохотные лоскутки, а тонкая бретелька между ними опасно натянулась.

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