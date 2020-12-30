Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвалилась роскошными формами в новом купальнике
В этом году Эби решила подвести итог на своей странице в социальной сети Инстаграм и поделилась топом самых лучших своих фото с необычными образами. Один из кадров понравился фанатам больше всего.
Как и ожидалось, наиболее привлекательным снимком, по мнению поклонников, был тот, на котором модель позировала в простом бикини на тонких завязках. Бикини коричневого оттенка с черным принтом удачно подчеркнул бронзовую кожу девушки и ее длинные темные локоны. Аксессуары – колье-кольцо и ремень на талии – выгодно завершили пляжный лук Эби.
«Недавно выставляла Топ-10 2020 года 🥂🥰 Вот одно из любимых фото / снимков за последний год 🔥», - написала Эби.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
Тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…»
Беда случилась с известной российской певицей, которую любили миллионы: "Лицо собирали по кусочкам"
Похудевшая Наташа Королева, сбежав от Тарзана, поразила новой внешностью: "Маленькая страна оказалась..."
Фанаты сразу отреагировали:
«Вы не учли белый кружевной наряд! Должно быть тоже здесь; Такая красивая 😻 вот-вот лопнет😻; Такая красивая малышка; Королева 😍; Совершенно захватывающий образ; Богиня изгибов ❤️; Все абсолютно потрясающие Красивая леди; Супер кукла😍💖; Настоящая богиня 🙌 ; Очень милая и красивая женщина 🌹👏».
Изначально Эби работала на разных подработках и искала свое призвание. Но когда поняла, что внешность может сделать ее популярной, она бросила подработку официантки и сделала свое первое портфолио.
Сейчас Рэтчфорд успешная модель, которая рекламирует трендовое белье, снимается для мужских журналов и даже появляется на обложках модных глянцев. На одном из фото Эби предстала во всей красе в черном белье необычного пошива, показав себя во всей красе.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"