Модель выглядит хорошо даже в обычном купальнике

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвалилась роскошными формами в новом купальнике

В этом году Эби решила подвести итог на своей странице в социальной сети Инстаграм и поделилась топом самых лучших своих фото с необычными образами. Один из кадров понравился фанатам больше всего.

Как и ожидалось, наиболее привлекательным снимком, по мнению поклонников, был тот, на котором модель позировала в простом бикини на тонких завязках. Бикини коричневого оттенка с черным принтом удачно подчеркнул бронзовую кожу девушки и ее длинные темные локоны. Аксессуары – колье-кольцо и ремень на талии – выгодно завершили пляжный лук Эби.

«Недавно выставляла Топ-10 2020 года 🥂🥰 Вот одно из любимых фото / снимков за последний год 🔥», - написала Эби.

Фанаты сразу отреагировали:

«Вы не учли белый кружевной наряд! Должно быть тоже здесь; Такая красивая 😻 вот-вот лопнет😻; Такая красивая малышка; Королева 😍; Совершенно захватывающий образ; Богиня изгибов ❤️; Все абсолютно потрясающие Красивая леди; Супер кукла😍💖; Настоящая богиня 🙌 ; Очень милая и красивая женщина 🌹👏».

Изначально Эби работала на разных подработках и искала свое призвание. Но когда поняла, что внешность может сделать ее популярной, она бросила подработку официантки и сделала свое первое портфолио.

Сейчас Рэтчфорд успешная модель, которая рекламирует трендовое белье, снимается для мужских журналов и даже появляется на обложках модных глянцев. На одном из фото Эби предстала во всей красе в черном белье необычного пошива, показав себя во всей красе.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"