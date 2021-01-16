Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд записала игривое видео, лежа на диване
Известная соблазнительница никогда не упускает возможности похвастаться своими сочными формами, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда опубликовала жаркое видео в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Эби предстала в сером купальнике с розовыми акцентами. Большая грудь модели еле вмещалась в маленьком бикини. Бюст обтянули крохотные лоскутки, а тонкая бретелька между ними опасно натянулась.
Звезда также была в крохотных плавочках, бретельки которых подпрыгнули выше бедер. Маленькая ткань едва прикрывала самое интимное.
Тонкая талия и плоский живот притягивали взгляд не меньше - ведь они просто идеальны.
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Звезда поиграла со зрителем, показав в одном из кадров язык.
"Загадайте число от 1 до 100 🥰 Угадайте, правильный ответ ;) 💥 Вперед 👟👟", - написала модель.
За час пост собрал более 800 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали модели много приятных слов за ее прекрасную внешность.
"Мисс красота", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд получила желаемую популярность не сразу хотя с детства мечтала об этом.
Звезда родилась в многодетной семье и была пятым ребенком из семи. Красотка равнялась на своего старшего брата, который снимался в рекламе Calvin Klein.
В 20 лет модель приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, но дошла только до полуфинала.
Эби сменила много профессий, параллельно выкладывая свои обжигающие фото в соцсети. В результате она все же привлекла внимание интернет-пользователей и ее карьера стала расти.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"