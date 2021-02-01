Известная модель Эби Рэтчфорд прогулялась по гаражу, хвастаясь собой

На кадрах Рэтчфорд позирует в бикини, сверкая пышными формами. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила украшениями. Эби рассказала, что у нее в этот раз было в гараже хорошее освещение, поэтому она решила сделать этот ролик. Кадры получились захватывающими и будоражащими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя первая катушка! Освещение в моем гараже сегодня было идеальным, поэтому мне пришлось им воспользоваться;) Надеюсь, вы все отлично провели субботу, люблю вас, ребята", - написала звезда под публикацией.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Эй, детка", "Совершенство", "Красотка любит твои губы", "Абсолютно великолепная", "У тебя определенно есть навыки", "Вы в конечном итоге великолепны", "Прекрасная принцесса", "Самая горячая женщина в мире", "очень красивое отличное тело и великолепно в бикини".

Мы писали, что знаменитая американская модель Эбигейль Рэтчфорд показала себя в стильном образе.

На снимке Рэтчфорд позирует под открытым небом в вызывающем наряде. Так, красотка надела белую мини-юбку, высокие гетры и лиф от купальника в бело-голубую полоску. Дополнил ее образ синий козырек от солнца.

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