Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", захопила фігурою в білій сукні

Відома модель з пишними формами має досить велику "армію" шанувальників, які постійно нахвалюють зірку за її образи. І хоча Демі обирає лаконічні і прості наряди на публіці або просто під час вечірньої прогулянки на пляжі, вона підбирає одяг так, щоб виділялися всі її принади.

Зокрема, під час відпочинку Роуз кілька годин тому пройшлася на узбережжі Ібіци в білій сукні. Щоб спокусливо позувати на тлі мальовничої природи, Демі повернулася спиною до камери і злегка повернула голову до камери. Таким чином Роуз вдалося підкреслити і пишні сідниці, і бюст, ледь прикритий білою тканиною.

Сукня без принтів і прикрас виглядало вельми пікантно на фігурі моделі, в черговий раз демонструє, чому їй не потрібні дієти:

"Вивчення зовнішнього світу і прийняття мого внутрішнього світу" - написала Роуз.

Фанати відразу відповіли: "Ти така прекрасна😍; красиве фото виглядає шикарно 😍; шкода, вона не блондинка; Красивий пейзаж; шалено красива! 😍 ; Абсолютно приголомшливо 😍; приголомшливо 😍; дуже красиво♥♥; чудово 😘; така красива❤; будь ласка, Виходь за мене; заборона на таку спокусу; вистрілила своїми кулями».

Відзначимо, потрапивши в лікарню і пройшовши курс лікування, Роуз зрозуміла, що її фігура повинна подобатися людям такою, яка є і критикувати її немає сенсу. Після цього дівчина не тільки позбулася всіх комплексів, але ще і змогла стати моделлю білизни.

Тепер Роуз успішно підкорює Instagram і не думає зупинятися на досягнутому. Як видно на свіжому Сторі, модель підбирає виключно пікантні образи і надягає крихітні Топи для залучення уваги. У рожевому топіку з зав'язками на бюсті і такого ж відтінку бікіні модель покрутилася перед камерою без найменшого сорому.

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