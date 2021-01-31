Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", восхитила фигурой в белом платье

Известная модель с пышными формами имеет довольно большую «армию» поклонников, которые постоянно нахваливают звезду за ее образы. И хотя Деми предпочитает лаконичные и простые наряды на публике или просто во время вечерней прогулки на пляже, она подбирает одежду так, чтобы выделялись все ее достоинства.

В частности, во время отдыха Роуз несколько часов назад прошлась на побережье Ибицы в белом платье. Чтобы соблазнительно позировать на фоне живописной природы, Деми повернулась спиной к камере и слегка повернула голову к камере. Таким образом Роуз удалось подчеркнуть и пышные ягодицы, и бюст, едва прикрытый белой тканью.

Платье без принтов и украшений выглядело весьма пикантно на фигуре модели, в очередной раз демонстрирующей, почему ей не нужны диеты:

«Изучение внешнего мира и принятие моего внутреннего мира» - написала Роуз.

Фанаты сразу ответили: «Ты так прекрасна😍; Красивое фото выглядит шикарно 😍; Жаль, она не блондинка; Красивый пейзаж; Безумно красивая! 😍; Совершенно потрясающе 😍; Потрясающе 😍; Очень красиво 😍 ♥; Великолепно 😘; Такая красивая❤; Пожалуйста, выходи за меня; запрет на такой соблазн; Выстрелила своими пулями».

Отметим, попав в больницу и пройдя курс лечения, Роуз поняла, что ее фигура должна нравиться людям такой, какая есть и критиковать ее нет смысла. После этого девушка не только избавилась от всех комплексов, но еще и смогла стать моделью белья.

Теперь Роуз успешно покоряет Инстаграм и не думает останавливаться на достигнутом. Как видно на свежем Стори, модель подбирает исключительно пикантные образы и надевает крошечные топы для привлечения внимания. В розовом топике с завязками на бюсте и такого же оттенка бикини модель покрутилась перед камерой без малейшего стыда.

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