Українська співачка Настя Каменських розповіла, кому вона присвятила нову пісню

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Каменських опублікувала пост про близьких людей і час, проведений з ними. На фото задумлива і сумна Настя сиділа в кріслі в домашньому рожевому костюмчику. Вона піднесла руку до обличчя і думала про своє.

"Любов і вдячність - головні почуття в житті. Прямо зараз обійміть тих, хто вам дорогий - кохану людину, батьків, дітей, друзів. Не втрачайте момент сказати "люблю" і "спасибі", - звернулася до шанувальників Каменських.

Вона закликала своїх шанувальників цінувати близьких і час, проведений з ними. На думку співачки, потрібно жити в моменті, оскільки саме близькі люди дають нам безмежну енергію жити.

"Почуття" - для всіх, хто любить і кого люблять!",- додала артистка.

У коментарях зірці залишили масу компліментів і відгуків на її нову пісню.

"Дуже красива і душевна пісня", "Настуся, ти така молодець і пісні вогонь. Я пишаюся тобою", «красива», «спасибі, обняла», «так естетично», «і не завжди близькі люди найрідніші», "супер, все правильно сказано", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, нещодавно у Насті Каменських помер батько, але співачка не стала скасовувати прем'єри кліпу.

Нагадаємо, що убита горем Каменських показала свою маму, яка раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

Як повідомляла Politeka, втомлена Каменських виплеснула всі свої почуття в ліричному відео після смерті батька:"Мурашки по шкірі".

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