Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на сцені в костюмі з одних бус

Дженніфер Лопес як і раніше захоплюється спортивними танцями, ходить на тренування три або чотири рази на тиждень, а також вивчає латиноамериканські танці з іншими напрямками. Так як Лопес любить влаштовувати на сцені не просто шоу, а феєричні танці, вона не скупиться на дизайнерів костюмів.

На сцені 51-річна Дженніфер Лопес фактично завжди з'являється в костюмах з блискітками, вирізами, пікантними декольте і в прозорих тканинах з пір'ям або бахромою. Цього разу Лопес одягла сріблястий костюм, зроблений з бус і ледь прикриває її гідності. Вирізи з боків, на талії і в зоні декольте зробили наряд швидше дуже пікантним, ніж пристойним.

Але це зірку не бентежить, вона в принципі завжди розкута на публіці, наприклад, в минулому році Лопес кілька місяців вчилася танцювати на пілоні для ролі у фільмі «стриптизерки». У головній ролі Лопес без сорому з'явилася в бікіні з ниточок і показала справжній фурор.

Примітно, що до цього в чорному купальнику Лопес прогулялася по пляжу і вирішила зайнятися серфінгом з веслом. Під час активного відпочинку шанувальники і застали зірку. Причому далеко не в найкращому вигляді. Судячи з усього, за останній час Дженніфер Лопес помітно погладшала.

"Красива; з фільтрами або без них це супер красиво😊❤; так несподівано виглядає, які боки😘; Красива жінка Богиня у всіх сенсах цього слова; Ботокс, пластика ТСК поправлять; ви не зможете виглядати так само красиво і молодо без важкої роботи в області дієти і фізичних вправ; Сила хірургії і ботокса реальна😂».

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