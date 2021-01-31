Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на сцене в костюме из одних бус

Дженнифер Лопес по-прежнему увлекается спортивными танцами, ходит на тренировки три или четыре раза в неделю, а также изучает латиноамериканские танцы с другими направлениями. Так как Лопес любит устраивать на сцене не просто шоу, а феерические танцы, она не скупится на дизайнеров костюмов.

На сцене 51-летняя Дженнифер Лопес фактически всегда появляется в костюмах с блестками, вырезами, пикантными декольте и в прозрачных тканях с перьями или бахромой. В этот раз Лопес надела серебристый костюм, сделанный из бус и едва прикрывающий ее достоинства. Вырезы по бокам, на талии и в зоне декольте сделали наряд скорее очень пикантным, чем приличным.

Но это звезду не смущает, она в принципе всегда раскована на публике, к примеру, в прошлом году Лопес несколько месяцев училась танцевать на пилоне для роли в фильме «Стриптизерши». В главной роли Лопес без стыда появилась в бикини из ниточек и показала настоящий фурор.

Примечательно, что до этого в черном купальнике Лопес прогулялась по пляжу и решила заняться серфингом с веслом. Во время активного отдыха поклонники и застали звезду. Причем далеко не в самом лучшем виде. Судя по всему, за последнее время Дженнифер Лопес заметно располнела.

«Красивая; С фильтрами или без них это супер красиво 😊❤; так неожиданно выглядит, какие бока😘; Красивая женщина Богиня во всех смыслах этого слова; Ботокс, пластика вск поправят; Вы не сможете выглядеть так же красиво и молодо без тяжелой работы в области диеты и физических упражнений; Сила хирургии и ботокса реальна😂».

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