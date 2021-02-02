Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в мрійливому вигляді
На на фото зірка позує в бікіні, яке було на ниточках. Дженнер стояла на дерев'яному містку, а волосся залишила розпущеним. Красуня спочатку здалася на повний зріст, а після цього на Середньому Плані. Кайлі без сорому демонструвала пишний бюст, який вже став рум'яним завдяки променям сонця. Кадри вийшли дуже спокусливими і запалюючими, адже молода зірка бездоганно виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мрійлива", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 9 мільйонів лайків і написали коментарі:
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"Сподіваюся, ви прекрасно проводите час", "яка красива кузина", "я мрію про тебе", "Без макіяжу вона виглядає так само, як коли була молодша", "зараз би таке фото запостити, а не це все ...", "скоро возз'єднання, ти знаєш", "що мені робити? У мене немає почуттів".
Ми писали, що наймолодша з сімейства Кардашьян Кайлі Дженнер продемонструвала вигини тіла в спокусливому вбранні.
На кадрах красуня млосно позувала в сукні з відкритими плечима, яке занадто тісно обтягнуло видатні форми 23-річної дівчини. Наряд дозволив їй показати всі вигини тіла.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами без білизни в зухвалому міні з " дірками"
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер з спокусливою подружкою блиснули сідницями в мікро-бікіні
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в прозорому ТОПі похвалилася новою шевелюрою до пояса, стала ще красивіше