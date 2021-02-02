Известная модель Кайли Дженнер показала себя в мечтательном виде
На на фото звезда позирует в бикини, которое было на ниточках. Дженнер стояла на деревянном мостике, а волосы оставила распущенными. Красотка сначала показалась во весь рост, а после этого на среднем плане. Кайли без стыда демонстрировала пышный бюст, который уже стал румяным благодаря лучам солнца. Кадры получились очень соблазнительными и зажигающими, ведь молодая звезда безупречно выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль 23-летней красотки в Инстаграм.
"Мечтательная", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 9 миллионов лайков и написали комментарии:
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"Надеюсь, вы прекрасно проводите время", "Какая красивая кузина", "я мечтаю о тебе", "Без макияжа она выглядит так же, как когда была моложе", "сейчас бы такое фото запостить, а не это все ...", "скоро воссоединение, ты знаешь", "Что мне делать? У меня нет чувств".
Мы писали, что самая младшая из семейства Кардашьян Кайли Дженнер продемонстрировала изгибы тела в соблазнительном наряде.
На кадрах красотка томно позировала в платье с открытыми плечами, которое слишком тесно обтянуло выдающиеся формы 23-летней девушки.
Напомним, Кайли Дженнер сверкнула роскошными формами без белья в вызывающем мини с "дырками"
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер с соблазнительной подружкой сверкнули ягодицами в микро-бикини
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в прозрачном топе похвасталась новой шевелюрой до пояса, стала еще красивее