Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила формами вместе с красивой подружкой

Кайли Дженнер заворожила изгибами вместе с подругой детства Анастасией Караниколау, пишет Politeka.net.

Подруга знаменитости также модель, она активно публикует горячие в своем Инстаграм.

Горячие фото фантастических красоток разлетаются по сети и вспоминаются долгое время.

В этот раз поклонники в одном из фан-аккаунтов опубликовали кадр, где две модели позировали в мини-бикини.

Обе стояли к камере боком, демонстрируя самые сочные места - большие бюсты выпирали из лифчиков, а объемные ягодицы эффектно смотрелись в крохотных плавочках.

Анастасия выставила назад упругую пятую точку, а сзади к ней "подстроилась" Кайли. Последняя прижалась к подружке, выпятив назад ягодицы.

Завершили образы двух красоток головные уборы одинаковой расцветки.

Обе в таком виде позировали на велосипеде.

За полчаса пост собрал почти 20 лайков, ведь группа только стала набирать популярность.

Пользователи сети написали комплименты фигурам двух красоток.

"Горячие хищницы", - написал один из поклонников.

Напомним, приятельские отношения Кайли Дженнер и Анастасии Караниколау повлияли на карьеру последней. Ведь Стасси сделала карьеру в виртуальном пространстве, именно благодаря своей знаменитой дружбе.

Отметим Анастасия «светилась» на обложках таких модных журналов как «Vogue».

Сейчас на ее Инстаграм подписаны 9,8 пользователей сети.

Напомним, Кайли Дженнер в белом платье с пикантной деталью затмила даже звездных сестричек

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