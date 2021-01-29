Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила формами вместе с красивой подружкой
Кайли Дженнер заворожила изгибами вместе с подругой детства Анастасией Караниколау, пишет Politeka.net.
Подруга знаменитости также модель, она активно публикует горячие в своем Инстаграм.
Горячие фото фантастических красоток разлетаются по сети и вспоминаются долгое время.
В этот раз поклонники в одном из фан-аккаунтов опубликовали кадр, где две модели позировали в мини-бикини.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Особняк "обедневшей" на карантине Ротару под Киевом сняли с высоты птичьего полета: "Нищебродка" - подумала Пугачева"
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Евгений Кошевой из "Квартал 95" неожиданно обратился к Зеленскому, напомнив о важном: "Господин президент..."
Обе стояли к камере боком, демонстрируя самые сочные места - большие бюсты выпирали из лифчиков, а объемные ягодицы эффектно смотрелись в крохотных плавочках.
Анастасия выставила назад упругую пятую точку, а сзади к ней "подстроилась" Кайли. Последняя прижалась к подружке, выпятив назад ягодицы.
Завершили образы двух красоток головные уборы одинаковой расцветки.
Обе в таком виде позировали на велосипеде.
За полчаса пост собрал почти 20 лайков, ведь группа только стала набирать популярность.
Пользователи сети написали комплименты фигурам двух красоток.
"Горячие хищницы", - написал один из поклонников.
Напомним, приятельские отношения Кайли Дженнер и Анастасии Караниколау повлияли на карьеру последней. Ведь Стасси сделала карьеру в виртуальном пространстве, именно благодаря своей знаменитой дружбе.
Отметим Анастасия «светилась» на обложках таких модных журналов как «Vogue».
Сейчас на ее Инстаграм подписаны 9,8 пользователей сети.
Напомним, Кайли Дженнер в белом платье с пикантной деталью затмила даже звездных сестричек
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в миниатюрном бикини искупалась в обжигающих лучах солнца
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер приняла соблазнительную позу перед горячей подружкой