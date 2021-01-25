Известная модель Кайли Дженнер показала себя во время отдыха

На фото Кайли позирует в купальнике, сидя на матрасе на лужайке. Звезда дополнила образ чокером, а рядом можно увидеть очки, которые Дженнер сняла. Девушка оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от камеры. Модель наслаждалась солнышком и хвасталась пышными формами, которые почти не скрыл купальник. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Я скучаю по лету", - написал администратор профиля под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кайли королева эпохи", "Я просто влюблен", "Вы просто милая мс. Кайли", "Привет, я новый поклонник", "Ты красивее ангела", "Ты заставляешь меня чувствовать себя VIP-персоной. И я так сильно тебя люблю. Похоже, я знаю тебя долгое время", "Реально жарко", "Ох, парни, она реально горячая", "Кайли, тебе не нужно объяснять, что ты королева".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поиграла с фантазиями фанатов.

Звезды похвастались красивыми фигурами, при этом поклонники добавили их образам немного сияния. Так, Анастасия предстала в зеленом купальнике, который сиял стразиками, а Кайли в бежевом бикини, сверкающем розовыми стразами.

Напомним, Кайли Дженнер вывалила бюст из прозрачного платья, смутив самых стойких

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