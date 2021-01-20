Популярная американская модель и самая молодая женщина-миллиардер Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в пикантном домашнем наряде
Успешная красотка порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Кайли показала, как выглядит дома. Красотка решила сделать серию непринужденных снимков со стаканом коктейля в руках. Впрочем, кадры все равно выглядят очень постановочными.
Для снимков Дженнер надела миниатюрный черный топик и белые короткие шортики. Такой наряд позволил красотке во всей красе показать свои пышные формы.
Кайли выбрала для снимков выгодную для фигуры, но немного неестественную позу: она слегка согнулась и выгнула спинку, оперевшись рукой на колено и свесив длинные волосы сбоку.
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Поклонники звезды пришли в восторг от ее снимков. Всего за час они собрали более 4 миллионов лайков.
Добавим, что Дженнер известна любовью к пластическим операциям, которые и помогли ей добиться желаемой внешности. Она подправила себе нос, изменила форму подбородка, поработала над скулами, губами и зубами. Также очевидно, что модель увеличила себе грудь и бедра и добавила импланты в ягодицы.
Ранее мы писали, что в сети появилось соблазнительное фото Дженнер, на котором она позирует в обтягивающем коротком топике, который подчеркивал ее пышную грудь. Посередине был бантик, прибавивший горячему образу некого кокетства.
Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст.
А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник.
Также Politeka сообщала, что шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини.