Известная модель Кайли Дженнер показала себя в мечтательном образе

На фото Кайли показалась в оранжевом купальнике. Звезда сидела на матрасе, хвастаясь шикарным видом неба. Волосы у Дженнер остались распущенными, а сама красотка соблазнительно выгнулась и закинула ножку за ножку, делая кадр еще более сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мечтательная", - подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили почти 9 миллионов лайков под фото и написали комментарии:

"Ты такая великолепная", "Мы проигнорируем тот факт, что она не попала в стену", "Каждый раз, когда она в отпуске, она выходит, показывая другую часть тела побольше", "Дай мне этот парик !!!!", "Я одолжу тебе ножницы, моя подруга", "Боже, там играет наша шведская реалити-программа !!", "Братан, что это за бедра?", "Ей не хватало того, что она пыталась схватить", "О нет ... эти бедра. На самом деле следил за Ким по этому поводу. Не должно быть", "Роковая бомба".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер закружила голову своим соблазном в сеточке.

На фото модель позировала в одной сеточке, сквозь которую было видно обнаженное тело.

Грудь и ягодицы при этом были обтянуты более плотной тканью. Крупная сеточка прекрасно подчеркнула тело, прекрасно выделив стройные ножки.

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