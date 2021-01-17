Звезда показала все без стеснения

Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала все свое "богатство" в кружевном белье

Горячая красотка впечатляет красотой, выставляя напоказ все, что принято скрывать, пишет Politeka.net. Однажды звезда появилась в одном белье, а это не может оставить поклонников в покое.

Так, пользователи сети решили в одной из фан-групп вспомнить горячий образ Кайли. Модель предстала в кружевном лифчике, который стиснул и приподнял пышный бюст.

Дженнер немного нагнулась, тем самым ее бюст едва не выпрыгнул из тесного бюстгальтера. Резинки впились в кожу и было видно, как им было тяжело удержать вес прелестей.

Знаменитость была также в крохотных кружевных трусиках, которые едва ли что-то прикрывали.

Плоский животик привораживал взгляд, как и тонкая талия. Пышные бедра соблазняли своими видами.

Завершили образ аккуратные серьги в ушах и прическа.

Фото было сделано на постели при свете настольной лампы.

"Красотка 🖤", - написали авторы поста.

За восемь часов пост собрал более 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети с восторгом описывали совершенную фигуру звезды.

"Столько страсти", - написал один из поклонников.

Отметим, в совсем юном возрасте Кайли Дженнер выглядела совершенно по-другому. Звезда увлеклась пластическими операциями, поэтому, если увидеть где-то старые фото знаменитости, в ней просто невозможно узнать нынешнюю Кайли.

Кроме манипуляций с лицом, модель изменила размеры грудей и бедер. В итоге сейчас звезда без стеснения показывает свою красоту.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

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