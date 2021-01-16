Известная модель Кайли Дженнер впечатлила красотой в приспущенной юбочке

Обжигающая Кайли Дженнер после нескольких пластических операций с гордостью демонстрирует формы, пишет Politeka.net. От звезды нельзя оторваться, особенно в пикантных фотосессиях.

Пользователи сети в фан-группе, посвященной модели, опубликовали снимки, от которых обдает приятным жаром.

На фото соблазнительница позирует в обтягивающем коротком топике, который подчеркивал ее пышную грудь. Посередине был бантик, прибавивший горячему образу некого кокетства.

Звезда надела также обтягивающую юбочку с длинным разрезом, оголившем стройную ножку.

Искусительница приспустила юбку, обтянувшую ее бедра, и слегка оголившую ягодицы.

На талии блестел красивый поясок, выделивший ее стройность, а также поблескивавший на упругом животике.

Ким прижала ладошками грудь и закрыла глаза будто от наслаждения.

"У нее есть стиль ❤", - написали авторы поста.

За 10 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев. Пользователи сети согласились с высказыванием в публикации и написали модели много приятного.

"Забрала мое сердце", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер перенесла много пластических операций на лице и теле. Звезда с помощью хирургов подправила себе нос, изменила форму подбородка, поработала над скулами, губами и зубами.

Также звезда увеличила грудь и бедра. По мнению специалистов, модель сделала липосакцию, убрав с живота часть жировой ткани, липофилинг, пересадив эту жировую ткань в зону бедер и глютеопластику, установив импланты в ягодицы.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник

Также Politeka сообщала, что шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини