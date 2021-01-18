Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала пышные формы в одном белье

Известная модель впечатляет красотой, ведь ей действительно есть чем похвастаться, пишет Politeka.net. В этот раз Кайли показала идеальные объемы в одном нежном белье с кружевом.

Большую грудь обтянул тонкий лифчик. Последний приподнял бюст так, что тот стал выглядеть еще соблазнительнее и, казалось, сейчас выскочит наружу.

Тонкая талия и пышные бедра восхищают красотой и создали идеальный изгиб.

Дженнер надела крохотные кружевные трусики, сквозь которые проглядывалось обнаженное тело.

Пышные волосы Кайли выглядели, как у русалки. Они опустились, едва ли не прикрывая ягодицы.

Звезда блеснула стройными ножками, встав на носочки. Модель смотрела мимо камеры, ее губы были приоткрыты.

При этом Дженнер, можно сказать, висела на веревке, оплетающей ее тело.

"✨ драгоценная ✨", - написали авторы поста, обнародованного в Инстаграм.

Ранее мы писали, что в совсем юном возрасте Кайли Дженнер выглядела совершенно по-другому. Звезда увлеклась пластическими операциями, однажды она даже призналась, что перестаралась со своими вмешательствами.

Модель равнялась на свою сестру Ким Кардашьян, считая ее внешность идеальной.

Отметим, Кайли Дженнер не только бизнесвумен и модель, но и молодая мама. Ее дочке, Сторми. В этом году должно исполнится три года.

Кайли родила девочку в 21 год от рэпера Трэвиса Скотта. К сожалению, пара рассталась через год после рождения малышки.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник

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