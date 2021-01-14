Известная модель Кайли Дженнер показала себя после душа

На фото красотка позировала в черном белье, а на голову намотала полотенце. Девушка стояла на фоне лампы, хвастаясь безупречными формами, которые еле поместились в такое белье. Образ Дженнер дополнила украшениями на руках и шее, а взгляд отвела от камеры, что не помешало снимку стать очень зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Она плохая", - написал администратор аккаунта.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она определенно злодейка", "Кто-нибудь знает откуда купальник", "Она такая горячая", "Она занимается переработкой пластика, Бен", "Ты можешь вернуться за мной?", "Ты такая быстрая, боже хаха", "Спасибо, детка", "Это цветное бикини так хорошо на ней смотрится", "Беглое определение было бы лучшим прилагательным", "пусть все будет красиво", «Я хочу поцеловать тебя все время ... и снова ...», "Она такая красивая", "Очень плохая детка".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер посветила объемами в бикини.

Так, красотка позировала в розовом мини-бикини, которое едва ли прикрывало ее бюст.

Пышная грудь "налилась" в лифчике, казалось, ей очень тесно. Она выглядела при этом очень пикантно, будто пытаясь выставиться из-под лоскутков ткани.

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