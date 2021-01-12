Известная модель Кайли Дженнер показала себя в будоражащем образе
На фото Кайли была в белом белье, которое состояло из маленьких полосочек, принимающих аппетитные формы. Девушка развернулась боком, показывая упругие ягодицы и пышный бюст, который был прижат бельем. Волосы у Дженнер остались распущенными, а рукой звезда взялась за ножку, благодаря чему кадр получился еще более зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Похабная", - подписана фотография в группе фанатов.
Пользователи поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Королева", "Ангел", "Кай прекрасна безмерно", "О, это супер", "Она буквально самый красивый человек в мире", "Когда она это разместит?", "Когда это было?", "Она красивая", "Супер соблазнительная, ммм", "Кайли, ты мое большое сладкое искушение, ты включаешь мое интимное чувство между мной и тобой", "Честно говоря, это аморально и запрещено", "Это очень красивое фото, но разве ее пятая точка не больше или что-то в этом роде?".
Мы писали, что известная модель Кайли Дженнер посветила объемами в бикини.
Так, красотка позировала в розовом мини-бикини, которое едва ли прикрывало ее бюст.
Пышная грудь "налилась" в лифчике, казалось, ей очень тесно. Она выглядела при этом очень пикантно, будто пытаясь выставиться из-под лоскутков ткани.
Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер переборщила с декольте, едва не выронив свое богатство
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