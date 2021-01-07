Известная модель Кайли Дженнер соблазняет формами, как и ее сестра, Кендалл

У обеих красоток имеются миллионы фанатов, которые иногда сравнивают обеих сестричек, пишет Politeka.net.

Так, пышногрудая Кайли и стройная Кендалл предстали в одних халатиках. Первая приспустила одежду, которая едва не скользила по ее шелковому телу. Шикарная красотка даже придержала ткань, сжав свою грудь рукой.

Завершил ее образ белый парик и ее фирменный макияж. Красотка смотрела в камеру и улыбалась.

На другом фото Кайли и вовсе распахнула халатик, демонстрируя пышную грудь во всей красе. Кроме того, бесстыдница слегка задрала ткань, блеснув красивыми ножками.

На сравнительном фото Кендалл позировала в белоснежном халате также слегка его приспустив, дав насладиться жаркими видами.

Кроме того, такое своеобразное надевание придавало снимкам большой пикантности, чего обе и добивались.

"Дженнеры", - написал автор поста.

Фото были обнародованы в пока непопулярном фан-аккаунте, поэтому оно не собрало много лайков и комментариев.

"Розы расцвели", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли и ее сестра Кедалл Дженнр сделали несколько пластических операций, чтобы выглядеть так эффектно, как сейчас.

Обе росли в семье спортсмена-легкоатлета Уильяма Дженнера, который не так давно поменял пол и теперь его зовут Кейтлин, а также теледивы Крис Дженнер.

Все снимались в известном реалити-шоу "Семейство Кардашьян", закрытие которого планируется в 2021 году.

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