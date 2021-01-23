Известная модель Кайли Дженнер показала пышную красоту в эффектном образе

На фото Кайли позировала в платье с черными ниточками, которые не давали бюсту выпрыгнуть из наряда. Волосы у девушки были собраны в хвост, а руками Дженнер взялась за талию, делая акцент на идеальных формах. Модель стояла возле кровати и показывала всю свою страсть, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лисичка", - подписала смайликом фото девушка.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет", "Да", "оглушающая", "Обслуживание выглядит на день", "Люблю эту картинку", "Мне кажется, у Трэвиса Скотта болит голова", "Моя будущая жена. . В следующей жизни", "Ты жестокий очень красивый котенок отовсюду", "Объединенное собрание шиноби", "Нет слов тебе", "Целого мира тебе будет мало", "Красивая женщина, привет из России", "люди в комментариях, вы возбуждены".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер эффектно искупалась в бассейне.

Соблазнительница надела черное бикини с бусинками на бретельках. Таким образом, звезда продемонстрировала формы, которыми невозможно не гордиться. Стоит отметить, что модель увеличила бюст и ягодицы.

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