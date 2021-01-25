Знаменитая американская модель, светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила поклонников появлением на красной дорожке в роскошном белом платье

Стильные фото звезды появились на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, поклонники поделилась снимками, на которых Дженнер позирует перед камерами на красной дорожке. Для выхода в свет модель выбрала элегантное белое платье, однако, ее образ не обошелся без пикантной изюминки. Так, на первый взгляд классический наряд, оказался не так прост.

Если спереди он выглядел обычно, то спина красотки оказалась полностью открыта, за исключением нескольких тонких полосочек ткани.

Юбка наряда плотно обтянула ягодицы Дженнер, которая может похвастаться почти такой же впечатляющей фигурой, как и ее старшая сестра Ким Кардашьян.

Поклонники пришли в восторг от такого эффектного образа звезды.

«Это платье невероятное», «Она такая красивая», «Восхитительная», «Она, все ее сестры и их мама красивые женщины», «Ее лучший образ», - пишут люди.

Ранее в сети появилось фото, на котором Кайли позировала в купальнике, сидя на матрасе на лужайке.

Звезда дополнила образ чокером, а рядом можно увидеть очки, которые Дженнер сняла. Девушка оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от камеры.

Напомним, Кайли Дженнер вывалила бюст из прозрачного платья, смутив самых стойких.

А еще Politeka писала, что горячая Кайли Дженнер порезвилась в бассейне, едва не потеряв бикини.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер сжала сочные "персики" дерзким купальником, приковав к себе взгляды.