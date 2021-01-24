Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поиграла с фантазиями фанатов

Звезда порадовала поклонников жаркими снимками с подругой, пишет Politeka.net. Фантазии пользователей сети разбушевались.

Поклонники стали публиковать немного измененные снимки двух моделей в своих фан-группах.

Так, пользователи сети опубликовали совместное фото Кайли Дженнер с Анастасией Караниколау в блестящих купальниках.

Звезды похвастались красивыми фигурами, при этом поклонники добавили их образам немного сияния. Так, Анастасия предстала в зеленом купальнике, который сиял стразиками, а Кайли в бежевом бикини, сверкающем розовыми стразами.

Темноволосая модель привлекала внимание не только своими пышными формами, но и горячей позой. Дженнер выставила назад упругие ягодицы и закрыла глаза, приоткрыв губы.

В ее волосах были розовые цветочки, как и у светловолосой подружки.

Сзади соблазнительниц пририсовали водопад.

"Сходить с ума 🌿🌺", - подписали снимок авторы поста.

Пользователи сети оценили старания хозяев группы, написав много приятного им, а также люди восхитились совершенными фигурами двух моделей.

"Вау, неотразимые", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер дружит, а Анастасией Караниколау с детства.

Приятельские отношения девушек повлияли на карьеру Стасси в дальнейшем. Ведь светловолосая красотка сделала карьеру в виртуальном пространстве, именно благодаря своей известной дружбе.

Отметим Анастасия «светилась» на обложках таких модных журналов как «Vogue».

Напомним, Кайли Дженнер сжала сочные "персики" дерзким купальником, приковав к себе взгляды

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