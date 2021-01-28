Известная модель Кайли Дженнер показала свежий образ восхитив фанатов

На фото красотка позировала в шортиках и белом топе. Звезда стояла у стенки, оставив волосы распущенными, а одну ножку задрала. Кайли показала несколько ракурсов, в которых немного о меняла позы, устроив легкую провокацию. Кадры получились зажигательными и соблазнительными, ведь Дженнер выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все и больше", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Мне нравятся твои длинные-длинные волосы", "Люблю эти длинные волосы у тебя", "Это правильно", "Люблю тебя очень сильно", "В следующий раз волосы будут длиннее, Кай", "Представьте, что вы такая красивая", "это фото идентично твоему другу", "Она деформирует бедра, они странно смотрятся на ее теле", "Тело девушки, некоторые не женщины, "детка, ты похожа на ее лицо".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в купальнике.

В социальной сети Инстаграм появился снимок, на котором Кайли позирует в купальнике, к которому пририсовали стразы.

Розовое бикини будто сияло на солнце, поражая красотой.

Модель слегка выгнулась, едва не вывалив свои формы из лифчика. Грудь притягивала взгляд, завораживая красотой.

Напомним, Кайли Дженнер в белом платье с пикантной деталью затмила даже звездных сестричек

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в миниатюрном бикини искупалась в обжигающих лучах солнца

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер приняла соблазнительную позу перед горячей подружкой



