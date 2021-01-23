Известная модель Кендалл Дженнер показала себя в минуты релакса

На фото Кендалл позирует в бикини, которое состояло преимущественно из ниточек. Звезда совсем не смущалась своей фигуры и демонстрировала смые аппетитные места. Красотка наклонила голову, пряча глаза за стильными очками. Как можно заметить, Дженнер была у воды и наслаждалась ярким солнышком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Я хочу быть такой худой", "Ты шикарна", "Зачем я ел эту картошку герцогини", "люблю это, атмосфера безупречная" ", "Кендалл создана богами", "Пошалим?", "чертовски красивая", "черт, кажется я влюбился в этот снимок", "вау, чертовски хороша", "красотка", "кажется, вы переборщили с красотой. Вы невероятны на этом снимке", "Невероятная девушка, фигура идеал любой женщины".

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Так, пышногрудая Кайли и стройная Кендалл предстали в одних халатиках. Первая приспустила одежду, которая едва не скользила по ее шелковому телу. Шикарная красотка даже придержала ткань, сжав свою грудь рукой. Завершил ее образ белый парик и ее фирменный макияж. Красотка смотрела в камеру и улыбалась.

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