Соблазнительные красотки из звездного семейства Кардашьян впечатлили яркими новогодними образами

Сестры Кардашьян прославились на весь мир благодаря своим реалити-шоу и любовью к эпатажным, но совсем не скромным образам. Как результат, у них появилось множество поклонников в разных странах, которые с интересом следят за каждым выходом звезд в свет.

Так, на одной из фан-страниц красоток появилось фото Ким Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер, сделанное на новогодней вечеринке. По случаю праздника красотки не могли не нарядиться поярче.

Так, Ким выбрала роскошное голубое платье в обтяжку с огромным вырезом до самых бедер. Вырез оригинально украшен серебристыми цепочками, которые идеальное сочетаются с париком модели из серебристого дождика.

Не отстает от старшей сестры и Кайли. Ее серебристое платье с бирюзовым отливом отличается оригинальным вырезом под грудью, а также украшением в виде цепочки с яркими перьями, перетянутой через плечо красотки. Модель решила дополнить свой образ бирюзовыми волосами.

Ее сестра Кендалл выбрала наиболее спокойный образ. Так, девушка позирует в белом костюме со стильным принтом. Впрочем, под пиджак Дженнер решила ничего не надевать, что можно заметить благодаря глубокому декольте.

Все три сестры позируют, уверенно глядя в камеру, на фоне веселящихся людей.

Напомним, безупречная Ким Кардашьян взбудоражила видом в облегающем боди: «Королевские изгибы».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула свои "сахарные" достоинства тонкой полосочкой ткани: "Покажи мне все...".