Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала свой бюст в обтягивающем топике
Известная красотка соблазняет формами, в частности благодаря им она стала кумиром миллионов, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница подчеркнула большую грудь узким топиком.
Кардашьян присела в пикантную позу на диване: она села на колени, поджав под себя ножки.
Модель подчеркнула тонкую талию белыми брюками на высокой посадке. Тонкая полоска ткани служила топиком и обтянула грудь, которая едва ли не вываливалась наружу.
Красотка даже распахнула белоснежный пиджак, чтобы прелести было лучше видно.
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Звезда смотрела в камеру, уложив длинную волну волос набок. Ее губы подчеркнула красная помада, тюбик с которой она держала в руке.
За восемь часов пост в фан-группе собрал более 300 лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно отреагировали на образ брюнетки и написали ей хорошие сообщения.
"Покажи мне все, что ты скрываешь", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян стояла в топе и юбке. Рядом можно увидеть другую женщину в эффектном наряде. Красотки стояли среди цветов и улыбались. Топ Ким сильно сжимал ее бюст, который так и просился на свободу.
"С Днем Рождения королева", - написала звезда под фото, поздравив свою знакомую.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян побаловала своими объемами под маленькими лоскутками ткани, которые едва удерживали бюст.
Казалось, что известная красотка намазалась каким-то лосьоном, чтобы ее формы эффектно блестели на солнышке.
Кроме того, нельзя было не заметить тонкую талию.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"
А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Раскалила до предела"
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "Кажется, скоро треснет"