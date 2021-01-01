Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала свой бюст в обтягивающем топике

Известная красотка соблазняет формами, в частности благодаря им она стала кумиром миллионов, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница подчеркнула большую грудь узким топиком.

Кардашьян присела в пикантную позу на диване: она села на колени, поджав под себя ножки.

Модель подчеркнула тонкую талию белыми брюками на высокой посадке. Тонкая полоска ткани служила топиком и обтянула грудь, которая едва ли не вываливалась наружу.

Красотка даже распахнула белоснежный пиджак, чтобы прелести было лучше видно.

Звезда смотрела в камеру, уложив длинную волну волос набок. Ее губы подчеркнула красная помада, тюбик с которой она держала в руке.

За восемь часов пост в фан-группе собрал более 300 лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно отреагировали на образ брюнетки и написали ей хорошие сообщения.

"Покажи мне все, что ты скрываешь", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян стояла в топе и юбке. Рядом можно увидеть другую женщину в эффектном наряде. Красотки стояли среди цветов и улыбались. Топ Ким сильно сжимал ее бюст, который так и просился на свободу.

"С Днем Рождения королева", - написала звезда под фото, поздравив свою знакомую.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян побаловала своими объемами под маленькими лоскутками ткани, которые едва удерживали бюст.

Казалось, что известная красотка намазалась каким-то лосьоном, чтобы ее формы эффектно блестели на солнышке.

Кроме того, нельзя было не заметить тонкую талию.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Раскалила до предела"

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