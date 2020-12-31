Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян решила подразнить поклонников, примеряв белоснежное боди

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии икона стиля предстает перед фанатами в белоснежном боди, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Модель при этом старается поправить прическу, из-за чего снимок получился еще соблазнительнее.

На другом снимке знаменитость позирует, эффектно поглядывая в камеру, облокотившись на руки.

«Королевские изгибы», «ты просто безупречно выглядишь», «божественная, обожаю тебя», «ты просто до неприличия роскошная», «о боже, ты прекрасна», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, американская ведущая Ким Кардашьян отметила Рождество в необычном рельефном наряде

Модель выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры празднования в домашней обстановке. В этом году для одного и самых значимых событий выбрала платье, главной изюминкой которого стал топ с рельефной "мускулатурой", он подчеркнул бюст и стройную фигуру Ким Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян в розовом боди устроила новый сеанс соблазнения.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян сверкнула безупречными изгибами в распутном купальнике с вырезами.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянулась кожей, кокетливо подразнив упругими прелестями.