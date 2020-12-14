Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала в Инстаграм, как сменила стиль сразу несколькими способами

Звезда начала работать над собственной маркой одежды довольно давно. Теперь Ким не только принимает участие в различных шоу, но и с гордостью показывает одежду собственного дизайна, над которым работала долгое время.

В этот раз Кардашьян показала самые удачные образы за последнее время и смогла заинтриговать преображением: лаконичные тона, довольно сдержанный дизайн и акцент на бюст с тонкой талией и пышными ягодицами не оставили поклонников равнодушными. Ким подчеркнула топами свои изгибы, а кожаные вставки на тканях придали костюмам более свежий вид.

При этом Ким также показала и более личный образ, надев белый тонких халат и засветив стройные ножки.

«Нашел эти фото из Майами! Кто помнит некоторые из этих взглядов? Я опубликую больше о своих историях», - написала Ким.

«Ого, сияние😍; почему я так рано; нельзя же так завлекать😍 взрыв; хватит менять образы, как перчатки. Все идет🔥🔥; мне нравится этот халатик, он великолепен🤗😍💦; Стильный человек; женщина не для всех😍; Есть ли у меня потенциал взорваться от такой страсти?; Потрясающе красиво 😍😍😍; вы имеете границы воображения?».

Также мы писали ранее, что красотка показывает формы, не стесняясь засветить даже самое интимное.

Красотка надела обтягивающий топ серебряного цвета, который сиял от вспышек камер. Заметно, что модель не надела под тонкую ткань соблазнительной одежды белья. Самые сокровенные детали выпирали и притягивали взгляд, придавая образу особой пикантности - просто бестия.

Также ким была в игривой мини-юбочке с разрезом, из которого выставилась "шелковая" ножка. Ким обула туфельки на шпильках.

Звезда завершила образ стильными очками. Привлекала внимание прическа Кардашьян - каре из ровных волос.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"

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