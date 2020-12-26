Знаменитая американская ведущая Ким Кардашьян отметила Рождество в необычном рельефном наряде

Как пишет Politeka.net, модель выложина на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры празднования в домашней обстановке. В этом году для одного и самых значимых событий выбрала платье, главной изюминкой которого стал топ с рельефной "мускулатурой", он подчеркнул бюст и стройную фигуру Ким Кардашьян. Шелковый подол оливкового цвета будто завязали на поясе, как полотенце, шоувумен сверкнула роскошными ножками благодаря нескромному разрезу. Волосы она заплела в длинную косу.

Ким Кардяшьян запечатлена на фоне украшенной елки и камина с традиционными в США носками для подарков. В честь Рождества знаменитость позволила себе выпить из большого стакана. В описании красотка поздравила своих поклонников с праздником и раскрыла подробности личном жизни:

"С Рождеством всех и всем спокойной ночи! 🎄 Особая благодарность @danielroseberry @schiaparelli за мое изумительное платье, которое заставило меня почувствовать себя празднично в этом году, несмотря на то, что наша рождественская вечеринка была отменена. Это было идеально, чтобы нарядиться и отпраздновать победу в этом году. Надеюсь, у всех был здоровый и веселый праздник".

Пользователи соцсети в комментариях оценили внешний вид Ким Кардашьян и многие остались недовольны:

"Это потрясающе"; "Ты королева"; "Здесь ты выглядишь как Халк, но ладно, с Рождеством"; "Насколько глупо выглядит этот наряд?"; "Действительно красивая и греческая богиня"; "Черепашка. Все еще прекрасна"; "Ты заставила меня смеяться"; "Она украла часть костюма Бэтменая"; "Выглядит как костюм на Хэллоуин"; "Бомба"; "Ким К официально моя любимая черепашка ниндзя"; "Хочу посмотреть, как будет выглядеть ее живот, когда она снимет это"; "Авокадо с мышцами".

Напомним, Ким Кардашьян в розовом боди устроила новый сеанс соблазнения.

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