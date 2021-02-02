Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в червоному костюмі влаштувала запальне шоу

Всесвітньо відома виконавиця не скупиться на свої дизайнерські костюми. Для епічної появи на сцені Лопес вибирає досить відкриті костюми і завжди з акцентом на її ногах, адже заради ідеальної форми вона багато тренується в спортзалі і відмовилася від усіх шкідливих продуктів в раціоні, які колись любила.

Лопес фанатично боїться зіпсувати шкіру, тому постійно виходить з сонцезахисним кремом на тілі, користується кожен день зволожуючими засобами і навіть на пляжі не загоряє, а більше плаває і займається серфінгом.

Як видно, на самій сцені Лопес, вся в блискітках і в коротенькому червоному костюмі підкорює відвертістю і танцями, частину свого виступу зірка просто танцює і вражає акробатичними трюками.

"Богиня краси 👀; Привіт, Джло, я люблю тебе, прекрасна леді!; Чудова, красива, як шикарна троянда, з мого саду найдорогоцінніша червона троянда❤️; справжня левиця, ти любов❤️; який Убивчий вигляд! Казковий постріл!; Одна з найкрасивіших жінок, яких я бачив 👑❤; так приголомшливо !!!! 👌 ; А тіло і ноги. Ноги красиві і ніколи не закінчуються !!",- пишуть користувачі.

У різних інтерв'ю Дженніфер зізнається, що не зможе прожити без занять в цілому, тому займається три-чотири рази на тиждень.

На одному з фото видно, що таке завзятість дало свої плоди – в 51 рік Дженніфер має ідеальну підкачану фігуру і їй ідеально підходить гірчичний колір. На засмаглій шкірі Лопес яскраво-жовтий бікіні ідеально виглядав, підкреслюючи її достоїнства.

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