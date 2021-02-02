Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в алом костюме устроила зажигательное шоу

Всемирно известная исполнительница не скупится на свои дизайнерские костюмы. Для эпичного появления на сцене Лопес выбирает довольно открытые костюмы и всегда с акцентом на ее ногах, ведь ради идеальной формы она много тренируется в спортзале и отказалась от всех вредных продуктов в рационе, которые когда-то любила.

Лопес фанатично боится испортить кожу, поэтому постоянно выходит с солнцезащитным кремом на теле, пользуется каждый день увлажняющими средствами и даже на пляже не загорает, а больше плавает и занимается серфингом.

Как видно, на самой сцене Лопес, вся в блестках и в коротеньком красном костюме покоряет откровенностью и танцами, часть своего выступления звезда просто танцует и поражает акробатическими трюками.

«Богиня красоты 👀; Привет, Джло, я люблю тебя, прекрасная леди!; Великолепная, красивая, как шикарная роза, из моего сада самая драгоценная красная роза❤️; Настоящая львица, ты любовь❤️; какой убийственный вид! Сказочный выстрел!; Одна из самых красивых женщин, которых я видел 👑❤; ТАК потрясающе !!!! 👌; А тело и ноги. Ноги красивые и никогда не заканчиваются !!», - пишут пользователи.

В различных интервью Дженнифер признается, что не сможет прожить без занятий в целом, поэтому занимается три-четыре раза в неделю.

На одном из фото видно, что такое упорство дало свои плоды – в 51 год Дженнифер имеет идеальную подкачанную фигуру и ей идеально подходит горчичный цвет. На загорелой коже Лопес ярко-желтый бикини идеально смотрелся, подчеркивая ее достоинства.

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