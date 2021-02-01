До цього потрібно готуватися вже зараз

В Україні очікується підвищення вартості деяких продуктів

Так, навесні 2021 року виростуть ціни на 6% на зернові, овочі та фрукти. Це відбудеться внаслідок низького минулорічного врожаю більшості сільськогосподарських культур.

Про це повідомляється в прогнозі Нацбанку.

Також за оцінками НБУ, основний внесок в адміністративну інфляцію на всьому прогнозному періоді буде формувати підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію, яке призведе до її подорожчання на 16-17% щорічно.

Важливим фактором подорожчання продуктів буде підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (до 6000 грн в січні і 6500 грн в грудні 2021 року), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.



Також раніше повідомлялося, що з 26 січня в Україні діють нові ціни на алкоголь, а саме ігристі та газовані вина, зброджені напої та ароматизовані вина. Так, вино або шампанське в ємності об'ємом 0,7 або 0,75 л тепер коштуватиме від 109 гривень.

Також подорожчали й інші алкогольні напої - вермути та натуральні вина з рослинними або ароматичними екстрактами. Пляшка ємністю від 0,7 до 1 літра тепер коштуватиме в середньому від 49 гривень.

Нагадаємо, ціни на улюблені продукти українців різко злетять, скільки доведеться переплачувати.

Як повідомляла Politeka, названі товари, які різко подорожчали після рішення Кабміну, готуйте гаманці.

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про швидке зростання цін, що подорожчає найбільше.