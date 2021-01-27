В силу вступило постановление Кабинета министров, которым увеличена стоимость некоторых видов товаров

Так, с 26 января в Украине действуют новые цены на алкоголь, а именно игристые и газированные вин, сброженные напитки и ароматизированные вина. Об этом говорится на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Подорожание в среднем составило порядка 20 гривен за бутылку.

Так, вино или шампанское в емкости объемом 0,7 или 0,75 л теперь будет стоить от 109 гривен.

Также подорожали и другие алкогольные напитки – вермуты и натуральные вина с растительными или ароматическими экстрактами. Бутылка емкостью от 0,7 до 1 литра теперь будет стоить в среднем от 49 гривен.

Речь идет о напитках украинского производителя. Ранее 1 литр вина в Украине в среднем продавали за 66,3 гривны. Расценки на алкогольные напитки не пересматривались с 2018 года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, индекс потребительских цен в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года составляет 100,9 %, с начала года – 105 %.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3 – 0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

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