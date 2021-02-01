К этому нужно готовиться уже сейчас

В Украине ожидается повышение стоимости некоторых продуктов

Так, весной 2021 года вырастут суммы на 6% на зерновые, овощи и фрукты. Это произойдет вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщается в прогнозе Нацбанка.

Также по оценкам НБУ, основной вклад в административную инфляцию на всем прогнозном периоде будет формировать повышение ставок акцизов на табачную продукцию, которое приведет к ее удорожанию на 16-17% ежегодно.

Важным фактором подорожания продуктов будет повышение минимальной заработной платы в Украине (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.



Также ранее сообщалось, что с 26 января в Украине действуют новые цены на алкоголь, а именно игристые и газированные вин, сброженные напитки и ароматизированные вина. Так, вино или шампанское в емкости объемом 0,7 или 0,75 л теперь будет стоить от 109 гривен.

Также подорожали и другие алкогольные напитки – вермуты и натуральные вина с растительными или ароматическими экстрактами. Бутылка емкостью от 0,7 до 1 литра теперь будет стоить в среднем от 49 гривен.

Напомним, цены на любимые продукты украинцев резко взлетят, сколько придется переплачивать.

Как сообщала Politeka, названы товары, которые резко подорожали после решения Кабмина, готовьте кошельки.

Также Politeka писала, что НБУ предупредил украинцев о скором росте цен, что подорожает больше всего.