В Україні з'явилося ще одне свято

Як повідомляє портал Вести-UA, в Україні стало на одну святкову дату більше. Згідно з узгодженим українським урядом проектом указу глави держави тепер своє професійне свято зможуть відзначати і спортивні тренери, пише Politeka.net.

Так, текст документа передбачає введення в Україні нового свята "День тренера", який присвячений всім українським тренерам, зайнятих підготовкою спортсменів. Згідно з проектом Указу президента "Про День тренера" святкова дата встановлена на 19 червня.

Вибір дати не випадковий і пов'язаний з першою участю України як незалежної держави в Олімпійських іграх, які проводилися з 19 червня в 1996 році в Атланті, США. Тоді українські спортсмени, які виступали незалежною командою, змогли привезти додому 23 медалі.

Глава Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що ті люди, які займаються підготовкою спортсменів в Україні і роблять свій внесок у розвитку спорту в нашій країні, повинні мати своє свято.

"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов'язково має бути", - заявив міністр.

За словами Вадима Гутцайта саме спортивний наставник свого часу став для нього тією людиною, яка допомогла йому досягти існуючих результатів.

Варто відзначити, що в тексті документа не вказано, чи буде День тренера в Україні вихідним.

Нагадаємо, що в найкоротшому місяці 2021 року - лютому - українцям не варто розраховувати на додаткові вихідні, як це було минулого місяця. З 28 днів місяця громадянам доведеться відпрацювати 20 робочих днів, а на відпочинок покладено 8 вихідних днів.

Крім того, традиційним у лютому святом для багатьох у країні стане День святого Валентина, який цього року всі закохані відзначатимуть у неділю, 14 лютого.

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