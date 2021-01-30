Украинцам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в следующем месяце
Об этом пишет Politeka.net.
Последний месяц зимы будет традиционно коротким.
Согласно календарю, в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней.
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Официальных государственных выходных в этом месяце нет, поэтому украинцы могут не рассчитывать на дополнительные уикэнды.
Также в феврале украинцы, вместе со всей планетой, будут отмечать День всех влюбленных (День святого Валентина), который традиционно празднуется 14 февраля.
Помимо этого, во последнем месяце зимы будет множество других праздников и памятных дат, но они не вносят никакие коррективы в рабочие графики простых украинцев.
Ранее мы рассказывали, что в Раде предложили забрать у украинцев дополнительные выходные.
Так, в Парламенте был зарегистрирован законопроект №4597, которым предлагается внести изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом.
Авторы законопроекта утверждают, что перенос рабочих дней якобы плохо влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами, и показывает Украину с не лучшей стороны.
Напомним, выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе
Как сообщала Politeka, перенос выходных в 2021 году, украинцам назвали даты
Также Politeka писала, что Зеленский ввел украинцам новый праздник, появился официальный указ