Весенние школьные каникулы в 2021 году в Украине будут отличаться от предыдущих
Так, в первый месяц весны школьникам подарят один дополнительный выходной день - нерабочим будет понедельник, 8 марта, – Международный женский день, который имеет статус государственного праздника.
А весенние каникулы в школах Украины в 2021 году начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.
Стоит отметить, что в Министерстве образования и науки Украины ежегодно рекомендуют, какие даты каникул выбирать учебным заведениям для школьников. Закон позволяет школам менять их по собственным потребностям.
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Сроки каникул могут варьироваться в зависимости от погоды, отопления или особенностей региона. Несмотря на это, школа может сама изменять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы.
Также ранее сообщалось, что после окончания локдауна с 25 января до 28 февраля в Украине будет действовать адаптивный карантин. В учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.
Потому школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заражения COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. Решение об их работе будут приниматься на уровне руководства школ и местных властей.
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