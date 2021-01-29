Весенние школьные каникулы в 2021 году в Украине будут отличаться от предыдущих

Так, в первый месяц весны школьникам подарят один дополнительный выходной день - нерабочим будет понедельник, 8 марта, – Международный женский день, который имеет статус государственного праздника.

А весенние каникулы в школах Украины в 2021 году начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.

Стоит отметить, что в Министерстве образования и науки Украины ежегодно рекомендуют, какие даты каникул выбирать учебным заведениям для школьников. Закон позволяет школам менять их по собственным потребностям.

Сроки каникул могут варьироваться в зависимости от погоды, отопления или особенностей региона. Несмотря на это, школа может сама изменять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы.

Также ранее сообщалось, что после окончания локдауна с 25 января до 28 февраля в Украине будет действовать адаптивный карантин. В учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

Потому школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заражения COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. Решение об их работе будут приниматься на уровне руководства школ и местных властей.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.