В Украине появился еще один праздник

Как сообщает портал Вести-UA, в Украине стало на одну праздничную дату больше. Согласно согласованному украинским правительством проекту указа главы государства теперь свой профессиональный праздник смогут отмечать и спортивные тренеры, пишет Politeka.net.

Так, текст документа предусматривает введение в Украине нового праздника "День тренера", который посвящен всем украинским тренерам, готовящим спортсменов. Согласно проекту указа президента "О Дне тренера" праздничная дата установлена на 19 июня.

Выбор даты не случайный и связан с первым участием Украины как независимого государства в Олимпийских играх, которые проводились с 19 июня в 1996 году в Атланте, США. Тогда украинские спортсмены, выступавшие независимой командой, смогли привезти домой 23 медали.

Глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что те люди, которые занимаются подготовкой спортсменов в Украине и совершают свой вклад в развития спорта в нашей стране, должны иметь свой праздник.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть",- заявил министр.

По словам Вадима Гутцайта именно спортивный наставник в свое время стал для него тем человеком, который помог ему достичь существующих результатов.

Стоит отметить, что в тексте документа не указано, будет ли День тренера в Украине выходным.

Напомним, что в самом коротком месяце 2021 года - феврале - украинцам не стоит рассчитывать на дополнительные выходные, как это было в прошлом месяце. Из 28 дней месяца гражданам придется отработать 20 рабочих дней, а на отдых положено 8 выходных дней.

Кроме того, традиционным в феврале праздником для многих станет День святого Валентина, который в этом году все влюбленные будут отмечать в воскресенье, 14 февраля.

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