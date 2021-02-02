Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла золотий купальник з незвичайними вирізами

Модель звикла до позитивної уваги в мережі, адже на відміну від багатьох знаменитих блогерш в Instagram, дівчина пластику не робила. Навпаки, раніше в підлітковому віці Демі так боялася погладшати, що довела себе до анорексії, аби не мати таких форм, як зараз. Через кілька місяців лікування в лікарні, дівчина вирішила-здоров'я важливіше.

Тепер Роуз із задоволенням підкорює Instagram фото в різних стилях, але з одним і тим же акцентом – на її фігурі. Шостий розмір бюста і тонка талія не залишають шанувальників байдужими. Як і цього разу, під фото на фан-акаунті в Instagram, користувачі написали багато хорошого на адресу кокетливої Роуз.

Дівчина позувала в золотому купальнику, що складається з незвичайних зав'язок, які ледь могли прикрити принади знаменитості. А ось нижню частину бікіні Демі приховала за допомогою помаранчевого хустки, зав'язавши той на стегнах.

"Привіт маленькі цуценята !!😍 ; Така красива ❤️; занадто жарко; швидко змінюються вбрання, але не Вона; Моя мрія, коли я зустрінуся з тобою; вони разом такі милі, собачка клас🐶; така мила собака і красива картинка; вдала собачка; красива картинка Демі; хороші ноги !!; поза для релаксу, ви добре відпочиваєте".

Також під час відпочинку Роуз пройшлася на узбережжі Ібіци в білій сукні. Щоб спокусливо позувати на тлі мальовничої природи, Демі повернулася спиною до камери і злегка повернула голову до камери. Таким чином Роуз вдалося підкреслити і пишні сідниці, і бюст, ледь прикритий білою тканиною.

Сукня без принтів і прикрас виглядало вельми пікантно на фігурі моделі, в черговий раз демонструє, чому їй не потрібні дієти.

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