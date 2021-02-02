Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила золотой купальник с необычными вырезами

Модель привыкла к позитивному вниманию в сети, ведь в отличие от многих знаменитых блогерш в Инстаграм, девушка пластику не делала. Наоборот, ранее в подростковом возрасте Деми так боялась располнеть, что довела себя до анорексии, лишь бы не иметь таких форм, как сейчас. Спустя несколько месяцев лечения в больнице, девушка решила – здоровье важнее.

Теперь Роуз с удовольствием покоряет Инстаграм фото в разных стилях, но с одним и тем же акцентом – на ее фигуре. Шестой размер бюста и тонкая талия не оставляют поклонников равнодушными. Как и в этот раз, под фото на фан-аккаунте в Инстаграм, пользователи написали много хорошего в адрес кокетливой Роуз.

Девушка позировала в золотом купальнике, состоящем из необычных завязок, которые едва могли прикрыть прелести знаменитости. А вот нижнюю часть бикини Деми скрыла при помощи оранжевого платка, завязав тот на бедрах.

«Привет маленькие щеночки !!😍; Такая красивая ❤️; Слишком жарко; Быстро меняются наряды, но не она; Моя мечта, когда я встречусь с тобой; они вместе такие милые, собачка класс🐶; такая милая собака и красивая картинка; Удачная собачка; Красивая картинка Деми; Хорошие ноги !!; поза для релакса, вы хорошо отдыхаете».

Также во время отдыха Роуз прошлась на побережье Ибицы в белом платье. Чтобы соблазнительно позировать на фоне живописной природы, Деми повернулась спиной к камере и слегка повернула голову к камере. Таким образом Роуз удалось подчеркнуть и пышные ягодицы, и бюст, едва прикрытый белой тканью.

Платье без принтов и украшений выглядело весьма пикантно на фигуре модели, в очередной раз демонстрирующей, почему ей не нужны диеты.

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