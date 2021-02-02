Артисти не говорять про особисте і ретельно приховують свої сім'ї від уважного і цікавого оточення

Багато зірок також пережили жахливі трагедії, про які або взагалі не говорять, або вирішуються поділитися особистим лише через місяці, а то й роки. Сімейні трагедії сильно впливають на творчість артистів, яким доводиться переживати несподівані втрати. Представляємо вашій увазі зворушливі фото зірок, які втратили своїх батьків.

Українська співачка Настя Каменських 29 січня розповіла про те, як днями втратила батька Олексія Жмура. За словами Насті, її батьки навчили любити, показали, що таке любов. Вони завжди були як хлопчик і дівчинка, а не як чоловік і дружина.

"Я улюблена пап... Завжди була улюблена тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тат!» "- написала Настя в Instagram.

Надя Дорофєєва втратила батька в 2017 році, що стало для неї серйозною трагедією. У Instagram раніше зірка розповіла про свої почуття, опублікувавши фото, де вона позує на руках у тата.

"Це ти зі мною їздив по всіх вокальних конкурсах. І ще стільки всього, що й не перелічити. Всередині рана і вона свіжа, але моя музика і сім'я мене лікують. Дякую. Я ніколи не писала про свої почуття так... Але гостро відчуваю необхідність трохи видихнути і сказати, як багато ТАТО для мене зробив", - написала зірка

Зірка "Кварталу 95", гуморист Євген Кошовий в день народження тата звернувся до нього в Instagram, артист опублікував його архівне фото і написав про те, як його тато завжди вчив його бути добрим до людей. Навіть до тих, які цього не заслуговують. До тих, яким ти незручний, не особливо подобаєшся і навіть до тих, які тебе ненавидять.

«У закутках соцмереж і не такі на нас дивляться, оцінюють і обговорюють. Ми і їх переживемо. Але я все ж поки вірний твоїм словам і настановам, сподіваючись на те, що кожен отримає по заслугах (ти це теж говорив)», - зворушливо написав артист.

За словами Санти Дімопулос, яка нещодавно стала переможницею шоу" Танці з зірками", її батько помер, коли їй було всього 16 років і цю втрату вона переживала досить важко. Зараз співачка близька з мамою, яка також живе в Києві. Нещодавно також Санта поділилася архівним знімком, на якому можна побачити маленьку співачку, що сидить на руках у тата.

Максим Галкін вперше розповів в Instagram про батька-генерала Олександра Олександровича Галкіна, вразивши шанувальників. За словами артиста, батько для нього був «еталоном російського офіцера, він був великим воєначальником, блискучим фахівцем, знавцем своєї справи, справжнім інтелігентом і патріотом.Товариші по службі батька відзначали, що Олександр Олександрович вніс величезний внесок, а також допомагав зі створенням зразків бронетанкової техніки.

Нагадавши, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри.

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