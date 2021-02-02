Артисты не говорят о личном и тщательно скрывают свои семьи от внимательного и любопытного окружения

Многие звезды также пережили ужасные трагедии, о которых либо вообще не говорят, либо решаются поделиться личным лишь спустя месяцы, а то и годы. Семейные трагедии сильно влияют на творчество артистов, которым приходится переживать неожиданные потери. Представляем вашему вниманию трогательные фото звезд, которые потеряли своих отцов.

Украинская певица Настя Каменских 29 января рассказала о том, как на днях потеряла отца Алексея Жмура. По словам Насти, ее родители научили любить, показали, что такое любовь. Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена.

«Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!,» - написала Настя в Инстаграм.

Надя Дорофеева потеряла отца в 2017 году, что стало для нее серьезной трагедией. В Инстаграм ранее звезда рассказала о своих чувствах, опубликовав фото, где она маленькой позирует на руках у папы.

"Это ты со мной ездил по всем вокальным конкурсам. И еще столько всего, что и не перечесть. Внутри рана и она свежая, но моя музыка и семья меня лечат. Спасибо. Я никогда не писала о своих чувствах так... Но остро чувствую необходимость немного выдохнуть и сказать, как много папа для меня сделал", - написала звезда

Звезда "Квартала 95", юморист Евгений Кошевой в день рождения папы обратился к нему в Инстаграм, артист опубликовал его архивное фото и написал о том, как его папа всегда учил его быть добрым к людям. Даже к тем, которые этого не заслуживают. К тем, которым ты неудобен, не особо нравишься и даже к тем, которые тебя ненавидят.

«В закоулках соцсетей и не такие на нас смотрят, оценивают и обсуждают. Мы и их переживём. Но я всё же ПОКА верен твоим словам и наставлениям, надеясь на то, что каждый получит по заслугам (ты это тоже говорил)», - трогательно написал артист.

По словам Санты Димопулос, которая недавно стала победительницей шоу "Танці з зірками", ее отец умер, когда ей было всего 16 лет и эту потерю она переживала довольно тяжело. Сейчас певица близка с мамой, которая также живет в Киеве. Недавно также Санта поделилась архивным снимком, на котором можно увидеть маленькую певицу, сидящую на руках у папы.

Максим Галкин впервые рассказал в Instagram об отце - генерале Александре Александровиче Галкине, поразив поклонников. По словам артиста, отец для него был «эталоном русского офицера, он был крупным военачальником, блестящим специалистом, знатоком своего дела, настоящим интеллигентом и патриотом.Сослуживцы отца отмечали, что Александр Александрович внес огромный вклад, а также помогал с созданием образцов бронетанковой техники.

Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.

Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.

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