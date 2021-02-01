Українська співачка Оля Полякова присоромила Наталію Могилевську за фотошоп

Між Олею Поляковою і Наталією Могилевською виникла невелика жартівлива суперечка через знімок, який з'явився в Instagram Могилевської. "Королева ночі" звинуватила співачку у вибірковому Фотошопі, пише Politeka.net.

Оля Полякова пожартувала над Могилевською після того, як її колега по сцені похвалилася яскравими знімками з вечірки з приводу дня народження Катерини Кухар. На фото чарівна Могилевська позує поруч з іншими зірками, з'явившись в ніжно-рожевому атласному платті з глибоким вирізом.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська показала також знімок поруч з Поляковою, де вона ніби-то "губиться" на тлі занадто ідеальної, на думку зірки, Наталії. На фотографії вона вийшла трохи "розмитою" через рух, до того ж "Королева ночі" в цей вечір з'явилась перед публікою в простій чорній футболці з декількома смугами на грудях.

"Ну могла б і мене обробити, як себе.... падружка!",- написала Оля Полякова під знімком, маючи на увазі фоторедактор.

Після кількох заспокійливих коментарів шанувальників в діалог вступила і сама автор публікації, написавши, що зробить це в одному з наступних постів.

"Ааааааа..... з мене пост тебе гламурної і найпрекраснішою!!!!",- відповіла Наталія Могилевська.

Шанувальники обох співачок у своїх коментарях спробували заспокоїти зірок запевненнями про те, що такі красуні в Фотошопі не потребують, а виглядають чудово на будь-яких знімках.

"Навіщо? Ви і так добре і молодо виглядаєте на свій вік", " Ви і без обробки класно виглядаєте", "Всі бомезные!!! Обробки зайві!", "Так, добре ви скрізь вийшли", " дівчатка, ви прекрасні!!!Ми вас любимо!", "Оля, ти і так красуня", - написали фоловери в соцмережі.

Але одна з прихильниць зазначила, що Оля Полякова - справжня жінка, хоч і ховає свої емоції за гумором.

"Дуже зло, попри завуальований гумор. "Справжня "жінка", - написала фанатка.

Зате другий коментар дорікав завжди бездоганну зірку в невідповідному для заходу вбранні.

"Всі такі класні, красиві, ошатні, видно, що збиралися на свято! Ну, Полякова завжди красива, а це ніби з дачі їхала, щось цибуля не зовсім вдалий... Не в образу...",- написала одна з прихильниць.

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