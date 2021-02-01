Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес отримала неоднозначну реакцію на фото зі своєю косметикою

Дженніфер Лопес запевняє, що свого розкішного зовнішнього вигляду в 51-го домоглася завдяки правильному догляду за шкірою, спорту і зволоженню. Після того, як зірка запустила свій косметичний бренд і почала його рекламувати, вона почала стикатися з критиків. Артистку висміюють і підкреслюють, що у неї самої видно сліди ботокса.

"Я нікого не суджу. Якщо ви хочете колоти ботокс та інші ін'єкції краси, то, будь ласка. Але я не хочу, щоб люди брехали про мене, припускаючи, що я хочу когось обдурити, змусивши їх повірити в те, що косметика працює»,-запевняє Лопес в соціальних мережах.

Під новими фото зірки без макіяжу також розгорілися неабиякі суперечки, викликані зовнішністю зірки. Користувачі Instagram підкреслюють, що Лопес говорить їм далеко не всю правду:

"Ой, ну ладно, звичайно, це оливкова олія, яка поставляється в шприцах. Раніше вона мені подобалася, але тепер це просто дратує; поважаю тих, хто зізнається в філлерах. Не ті, хто хоче заробити на фальшивій рекламі; ніяка маска не зробить шкіру такою жорсткою. Не будемо обманювати себе; Джло як 50, давайте будемо реалістами. Маска пластичної хірургії пішла їй на користь; це повна помилкова реклама. Їй зробили ботокс і філери. Якщо ви так не думаєте, ви брешете собі. JLO прекрасна? Так! Абсолютно! Вона використовувала тільки оливкову олію? Ні!».

На сцені 51-річна Дженніфер Лопес фактично завжди з'являється в костюмах з блискітками, вирізами, пікантними декольте і в прозорих тканинах з пір'ям або бахромою. Цього разу Лопес одягла сріблястий костюм, зроблений з бус і ледь прикриває її гідності. Вирізи з боків, на талії і в зоні декольте зробили наряд швидше дуже пікантним, ніж пристойним.

Але це зірку не бентежить, вона в принципі завжди розкута на публіці, наприклад, в минулому році Лопес кілька місяців вчилася танцювати на пілоні для ролі у фільмі «стриптизерки». У головній ролі Лопес без сорому з'явилася в бікіні з ниточок і показала справжній фурор.

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