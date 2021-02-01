Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес получила неоднозначную реакцию на фото со своей косметикой

Дженнифер Лопес уверяет, что своего роскошного внешнего вида в 51-го добилась благодаря правильному уходу за кожей, спорту и увлажнению. После того, как звезда запустила своей косметический бренд и начала его рекламировать, она начала сталкиваться с критиков. Артистку высмеивают и подчеркивают, что у нее самой видны следы ботокса.

«Я никого не сужу. Если вы хотите колоть ботокс и другие инъекции красоты, то, пожалуйста. Но я не хочу, чтобы люди лгали обо мне, предполагая, что я хочу кого-то обмануть, заставив их поверить в то, что косметика работает», - уверяет Лопес в социальных сетях.

Под новыми фото звезды без макияжа также разгорелись нешуточные споры, вызванные внешностью звезды. Пользователи Инстаграм подчеркивают, что Лопес говорит им далеко не всю правду:

«Ой, ну ладно, конечно, это оливковое масло, которое поставляется в шприцах. Раньше она мне нравилась, но теперь это просто раздражает; Уважаю тех, кто признается в филлерах. Не те, кто хочет нажиться на ложной рекламе; никакая маска не сделает кожу такой тугой. Не будем обманывать себя; Джло как 50, давайте будем реалистами. Маска пластической хирургии пошла ей на пользу; Это полная ложная реклама. Ей сделали ботокс и филлеры. Если вы так не думаете, вы лжете себе. JLO прекрасна? Да! Абсолютно! Она использовала только оливковое масло? НЕТ!».

На сцене 51-летняя Дженнифер Лопес фактически всегда появляется в костюмах с блестками, вырезами, пикантными декольте и в прозрачных тканях с перьями или бахромой. В этот раз Лопес надела серебристый костюм, сделанный из бус и едва прикрывающий ее достоинства. Вырезы по бокам, на талии и в зоне декольте сделали наряд скорее очень пикантным, чем приличным.

Но это звезду не смущает, она в принципе всегда раскована на публике, к примеру, в прошлом году Лопес несколько месяцев училась танцевать на пилоне для роли в фильме «Стриптизерши». В главной роли Лопес без стыда появилась в бикини из ниточек и показала настоящий фурор.

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