Відома модель Ебі Ретчфорд вразила формами в крихітному ліфчику

Модель любить демонструвати свої форми з різних ракурсів, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила показати свої великі об'єми близько.

Ебі піднесла камеру ближче, давши можливість помилуватися своїми формами в крихітному купальнику.

Красуня була в крихітному смугастому бікіні. Маленький ліфчик, здавалося, був не за розміром і своїми клаптиками стиснув пишну красу зірки.

Крім того, тканина підняла форми, тому вони стали виглядати ще спокусливіше і заворожуюче - гаряча до божевілля.

Тонка талія і плоский живіт привертали увагу не менше.

Зірка розпустила довге волосся, яке лягло акуратною хвилею набік.

Ретчфорд дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Сумую за більш світлим волоссям", - написала модель.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, Ебі Ретчфорд мріяла стати моделлю завжди, проте лише через кілька спроб їй це вдалося.

Вона змінила багато професій, перш ніж на її фото звернули увагу. Знімки почали набирати величезну популярність в Фейсбук, після цього Ебі стали запрошувати на різні зйомки, і зараз вона вважається однією з найпопулярніших моделей, які рекламують бікіні і білизну.

На сторінку Ебі в Instagram підписані 9,1 мільйона користувачів мережі. Шанувальники пишуть зірці компліменти, захоплюючись її формами.

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